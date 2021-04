Platforma de vaccinare a fost optimizata, se poate vedea lista de asteptare si capacitatea de vaccinare

Autoritatile recomanda tuturor celor interesati sa intre pe https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/ unde se pot vedea locurile disponibile, dar si tipul de vaccin, defalcat pe judete.CCAV anunta ca, joi seara, sunt aproximativ 97.000 de locuri disponibile pentru programarea la vaccinare.Vaccinarea cu serul AstraZeneca se poate face fara programare, incepand de vineri, 16 aprilie, in centrele care au locuri disponibile. Autoritatile recomanda celor interesati verificarea locurilor disponibile in harta interactiva Un numar de 80.056 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, dintre care 61.727 cu Pfizer, 9.077 cu Moderna si 9.252 cu serul produs de AstraZeneca.