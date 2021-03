Cand ajung in Romania primele doze de Johnson&Johnson: "Are doua caracteristici care il diferentiaza de celelalte vaccinuri existente"

Despre implicarea medicilor de familie in campania de vaccinare

"Cel mai probabil primele doze vor veni la mijlocul lunii aprilie in Romania si pe masura ce va creste capacitatea de productie vor veni din ce in ce mai multe doze. Acest vaccin are doua caracteristici care il diferentiaza de celelalte vaccinuri deja existente. In primul rand, este primul vaccin la care se administreaza o singura doza ", a explicat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, intr-o interventie televizata. Daca mergi cu acest centru mobil intr-un sat care se afla la o distanta de alte comunitati, nu are medic de familie, nu are acces la alte servicii medicale, in momentul in care ai mers si ai vaccinat toate persoanele care si-au manifestat dorinta in respectivul moment, cand te vei intoarce, daca folosesti un vaccin cu doua doze trebuie sa te intorci peste 21, 28 de zile. Daca te intorci in comunitatea respectiva trebuie sa ii gasesti pe toti cei care pe care i-ai vaccinat cu prima doza", a completat medicul.El a mentionat ca sunt in curs de operationalizare 20 de astfel de containere care vor functiona ca centre mobile si cele mai multe dintre el vor functiona ca centre mobile. Intrebat daca vaccinul Johnson & Johnson va fi facut vaccinul si de catre medicii de familie, Andrei Baciu a raspuns: "Este un lucru pe care l-am luat in calcul inca de la bun inceput"."Implicarea medicilor de familie de la un punct incolo intr-o faza initiala cand ai putine vaccinuri s-au constituit practic aceste centre de vaccinare si cumva fenomenul era acela ca toti oamenii care doresc sa se vaccineze sa vina catre aceste centre de vaccinare. Pe masura ce campania de vaccinare avanseaza si vorbim de o mai mare amploare a campaniei de vaccinare, de mult mai multi oameni care se pot vaccina si se vor vaccina, trebuie combinate abordarile, pe de o parte sa vina toti care doresc sa se deplaseze catre anumite puncte unde se desfasoara vaccinarea, dar sunt alte lucruri care se folosesc, spre exemplu, in Israel si SUA, unde vaccinarea se desfasoara si in alte locuri, mergand mult mai mult si crescand accesibilitatea. O varianta este si cea cu medicii de familie", a conchis Baciu.