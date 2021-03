Verde la programari pentru vaccinarea cu serul Pfizer/BioNTech. In ce judete din tara se deschid noi cabinete

Programarile se fac prin intermediul listelor de asteptare alocate acestor cabinete nou deschise in 13 judete din tara si in Capitala."167 de cabinete noi devin operationale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, in 13 judete din tara si la nivelul municipiului Bucuresti . Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marti, 23 martie a.c", a transmis, vineri seara, CNCAV, potrivit news.ro In total, sunt disponibile 10.020 de locuri, iar programarea se poate face de sambata.Distributia cabinetelor este urmatoarea:* Municipiul Bucuresti - 54 cabinete;* Arad - 9 cabinete;* Bihor - 3 cabinete;* Bistrita-Nasaud - 3 cabinete;* Brasov - 8 cabinete;* Cluj - 13 cabinete;* Constanta - 20 cabinete;* Dambovita - 4 cabinete;* Harghita - 1 cabinet;* Hunedoara - 3 cabinete;* Satu-Mare - 1 cabinet;* Sibiu - 12 cabinete;* Timis - 30 de cabinete;* Valcea - 6 cabinete."Toti cei care doresc sa se vaccineze se pot programa incepand de maine (sambata n.r.), 20 martie a.c., prin intermediul listelor de asteptare alocate acestor cabinete. Reamintim ca programarea se poate realiza atat online in platforma, cat si telefonic in Call Center, la numarul 021.414.44.25", a mai precizat CNCAV. Fiecare persoana se poate inscrie pe o singura lista de asteptare, iar dupa ce este notificata ca este un loc disponibil trebuie sa acceseze platforma si sa se programeze in termen de 24 de ore.