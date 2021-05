Cati romani s-au vaccinat anti-COVID in prima zi fara programare. Record absolut de la debutul campaniei de imunizare

Potrivit statisticii, in intervalul 7-8 mai au fost vaccinati pe teritoriul Romaniei 110.633 de oameni. Este record absolut de la debutul campaniei de vaccinare. Precedentul record s-a inregistrat in urma cu cateva zile cand se imunizare putin peste 100.000 de oameni.Sambata, 8 mai, a fost prima zi in care cetatenii Romaniei s-au putut prezenta la centrele de vaccinare fara programare Numai in Bucuresti , acolo unde se desfasoara maratonul de vaccinare intre vineri, 7 mai, si luni, 10 mai, au fost vaccinate 7.165 persoane vaccinate in 24 de ore in cabinetele din doua locatii: Sala Palatului si Biblioteca Nationala. In toate cele 50 de fluxuri de vaccinare au fost folosite doar doze de Pfizer.La nivel national, 50.941 de cetateni au primit prima doza, iar 59.692 au fost inregistrati la rapel. Majoritatea covarsitoare au ales serul de la Pfizer/ BioNTech.2.311.487 sunt vaccinati complet anti-COVID pana sambata, 8 mai.3.580.368 de persoane au primit cel putin o doza.