Eurostat: Un roman din 5 nu are in casa baie, toaleta sau dus. Procent de 15 ori mai mare decat media europeana

Pe de alta parte, situatia privind incalzirea locuintelor este mai buna in Romania. Doar 9,3% dintre romani nu isi permit sa se incalzeasca in mod corespunzator, pe cand in Bulgaria procentul ajunge la 30%. Din acest punct de vedere, procente mari inregistreaza si Cipru - 21%, Grecia - 17.9% si Italia - 11,1%.Cel mai bine stau Finlanda, Austria, Suedia, Slovenia si Germania, care au procente sub 2%.Citeste si: Ploi si intensificari ale vantului, in cea mai mare parte a tarii, pana sambata. Cod galben de ninsori abundente si viscol