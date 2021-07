10.000 de porci vor fi omorati la o ferma din Timis dupa ce a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africana

Prefectul Zoltan Nemeth a convocat o sedinta de urgenta in urma careia au fost stabilite zonele circulare de protectie si supraveghere, de 3, respectiv 10 kilometri, in jurul focarului.Zona de protective (0-3 km) cuprinde localitatea Nitchidorf.Zona de supraveghere (3-10 km) cuprinde localitatile Silagiu, Buzias, Bacova, Vucova, Blajova, Berini, Tormac, Cadar, Duboz din judetul Timis si localitatile Izgar, Ersig, Vermes din judetul Caras-Severin.Pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, acest virus avand, insa, impact la nivel social din punct de vedere economic.Acesta este al doilea focar de pesta porcina descoperit la o ferma Smithfield, dupa ce in luna aprilie au fost sacrificati peste 25.000 de porci la una de langa Gataia.