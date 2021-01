Medicul Bogdan Oprita, despre mobilizarea medicala pentru interventia la Institutul Matei Bals: "Am avut 38 de echipaje de interventie"

Unde au fost trimisi pacientii din spital

"Am coordonat fortele de interventie din punct de vedere medical, am avut 38 de echipaje de interventie . Au fost mobilizati un numar de 100 de asistenti si medici suplimentar", a declarat Bogdan Oprita.Pacientii au fost trimisi la Spitalul Sfantul Ion, Spitalul Pantelimon, Spitalul Floreasca si Spitalul Universitar."24 de autospeciale cu apa si spuma au fost mobilizate la fata locului si 4 salvari de la inaltime", a declarat si comandantul interventiei, colonelul Schiopu."Interventia este finalizata, incendiul este lichidat", a spus doctorul Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Patru persoane au murit in urma incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala.