Cate persoane pot programa la vaccinarea anti COVID-19 cei care au deja cont. Anuntul secretarului de stat Andrei Baciu

Pana la recentele modificari, numarul de persoane care puteau fi programate de cineva cu cont era unul limitat la noua."Ne respectam promisiunile! In doar cateva zile, dupa discutiile pe care le-am avut cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si asociatiilor de pacienti, am facut modificarile solicitate in platforma #RoVaccinare. Cei care si-au creat conturi pentru vaccinare, acum le pot folosi ca sa-i ajute si pe altii. Aplicatia va permite sa programati pana la 1.000 de persoane! Pana acum, numarul de beneficiari care puteau fi adaugati era limitat la 9 persoane. Va multumesc voua, celor care sunteti alaturi de noi, si care va doriti sa ne intoarcem la viata de altadata. Fiecare mana de ajutor ne duce mai aproape de sfarsitul pandemiei, iar solidaritatea este cea mai importanta!", a scris Andrei Baciu pe Facebook Si coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita , anuntat joi ca va fi facuta o modificare a platformei astfel incat persoanele care au facut prima doza de vaccin anti-COVID intr-un centru sa poata primi doza de rapel intr-un alt centru, care le este mai apropiat.