Peste 11% dintre masinile second-hand vandute in Romania au kilometrajul dat inapoi. Este cel mai ridicat procent de frauda in 15 tari analizate

Analiza a fost realizata de CarVertical, o companie care verifica istoricul masinilor prin seria de sasiu in peste 15 tari din intreaga lume.Astfel, pentru piata din Romania, analiza a scos in evidenta ca 11,5% dintre masinile verificate au kilometrajul modificat. In plus, acesta este cel mai ridicat procent de frauda pentru kilometraj dintre cele 15 tari analizate, potrivit Automarket Cel mai aproape de Romania se afla Letonia (10,5%) si Cehia (7,74%), in timp ce cota cea mai redusa a fost intalnita in mod surprinzator in Bulgaria (2,99%).De altfel, cele mai "fraudate" masini la acest capitol sunt BMW Seria 7, BMW X5 si BMW Seria 5, in timp ce primul model non-premium apare abia pe locul 8 in dreptul lui Volkswagen Touareg.Deloc surprinzator, masinile vechi de 10-15 ani au tendinta de a avea mai des kilometrajul dat inapoi decat cele produse mai recent.O alta statistica interesanta este ca cea mai mare parte a masinilor cu kilometri dati inapoi au motoare diesel. De altfel, in cazul unor modele precum Audi A6, Volkswagen Touareg si Mercedes -Benz Clasa E, aproape toate unitatile cu kilometrajul dat inapoi aveau motoare diesel.Explicatia autorilor analizei este ca vest-europenii renunta in special la masini diesel cu care au parcurs distante mari in mediul extra-urban, iar acestea ajung in cele din urma in tarile din partea de est a continentului, inclusiv in Romania.Prin urmare, oficialii CarVertical mentioneaza ca achizitionarea unei masini pe benzina presupune mai putine riscuri din acest punct de vedere comparativ cu masinile diesel.