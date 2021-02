Cate reactii adverse la vaccinurile anti-COVID-19 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. 16 dintre ele sunt in curs de investigare

Cele mai multe reactii, de tip general

Potrivit CNCAV, de la ultima raportare s-au vaccinat 15.704 de persoane, 5.733 cu Pfizer si 9.971 cu AstraZeneca. Vaccinul Moderna nu a fost folosit in ultimele 24 de ore, stocul pentru prima doza fiind epuizat. Rapelul cu vaccinul Moderna va incepe in 4 martie.De la ultima raportare au fost inregistrate s-au inregistrat 126 reactii adverse, cele mai multe fiind de tip general."Mentionam ca 16 reactii adverse sunt in curs de investigare", a mai transmis sursa citata.De la debutul campaniei de vaccinare au fost inregistrate 5.194 de reactii adverse, ceea ce inseamna o rata de 3,41 la mia de doze administrate.