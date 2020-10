14 scoli din judetul Constanta trec in scenariul rosu de functionare

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit sursei citate, CJSU a facut modificari in cazul a 39 de unitati de invatamant din judet, pe fondul modificarii ratei de imbolnaviri cu noul coronavirus.Astfel, in cazul a 14 unitati scolare din judet, scoli gimnaziale, licee si gradinite, a fost votata in unanimitate trecerea din scenariul 2 in scenariul 3 de functionare, pe fondul depasirii ratei cumulate de infectare in ultimele 14 zile (peste 3 cazuri/1.000 de locuitori)."Alte 22 de unitati scolare vor trece din scenariul 1 in scenariul 2 de functionare, ca urmare a depasirii indicelui de 1,5 cazuri/1.000 de locuitori si, in acelasi timp, s-a votat trecerea din scenariul 3 in scenariul 2 pentru alte trei unitati de invatamant, ca urmare a finalizarii perioadei in care a fost aprobat de CJSU scenariul 3", subliniaza comunicatul de presa.