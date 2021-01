Vaccin coronavirus Cate persoane s-au imunizat in Romania in ultimele 24 de ore

Potrivit raportului, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 16.101 de persoane s-au vaccinat impotriva noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Cu o zi in urma numarul raportat a fost de aproximativ 12.000.Numarul total al celor vaccinati este 41.609, informeaza comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19.In ceea ce priveste reactiile adverse, au fost inregistrate 89 de reactii adverse in ultimele 24 de ore, comune si minore, dintre care 56 de tip local, 33 reactii generale. Dintre acestea, cinci sunt in curs de investigare.Numarul total al reactiilor adverse de la inceputul campaniei este de 136, incadrate la reactii comune si minore.