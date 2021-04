177 de ani inchisoare pentru ucigasii unui proxenet roman din Irlanda

Potrivit deciziei instantei, cea mai mare pedeapsa a primit-o Mihai Ionut Martinas - 30 de ani inchisoare, urmat de Nicolae Stanca - 20 ani si 2 luni. Gabriel Nicu Paunescu, Corneliu Virlezeanu, Ionut Pauc, Bogdan Ionut Susca, Ioan Bizau si Bogdan Marius Danci au primit fiecare cate 19 ani si 6 luni inchisoare, iar Liviu Birligea - 9 ani si 10 luni inchisoare. Totalul condamnarilor se ridica la aproape 177 de ani. Acuzatiile sunt de constituire a unui grup infractional organizat, omor calificat, tentativa la omor calificat, talharie calificata, complicitate la talharie calificata.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.De mentionat ca doar unul dintre inculpati, Gabriel Nicu Paunescu, este judecat in arest la domiciliu, ceilalti opt fiind in libertate, sub control judiciar.Victima celor noua inculpati este Virgil Busa, care este, potrivit unor articole din presa mondena, tatal lui Franco, fostul iubit al fiicei manelistului Adi Minune.In august 2016, pe rolul DIICOT a fost inregistrat un denunt prin care s-a reclamat modul in care a fost ucis Virgil Busa in localitatea Navan, Irlanda, in aprilie 2014.Principalul suspect era Anton Ioan, zis "Imparatul", liderul unei grupari de proxeneti din Irlanda.Conform DIICOT, la sfarsitul anului 2013, Anton Ioan a recrutat o prostituata, pe care a dus-o in Irlanda, intr-un circuit cunoscut cu denumirea "Turing" (schimbarea saptamanala a apartamentelor si oraselor in care fetele practica prostitutia, pentru a nu atrage atentia politiei).Ulterior, in februarie 2014, femeia il cunoaste in Dublin pe Virgil Busa si decide sa-l "paraseasca" pe Anton Ioan, urmand sa se prostitueze in mai multe apartamente pe care Busa le inchiriase in Irlanda si unde adapostise alte prostituate.Procurorii noteaza ca, desi era insurat, Virgil Busa a jucat rolul de lover-boy, spunandu-i femeii ca s-a indragostit de ea si ca o va ajuta, fara sa-i ceara vreun ban din practicarea prostitutiei.Femeia s-a mutat intr-un apartament al lui Virgil Busa in centrul orasului Dublin, iar noul proxenet i-a realizat un profil pe un site, fapt ce i-a atras atentia lui Anton Ioan.Intre cei doi proxeneti a izbucnit un conflict pentru controlul prostituatelor, mai ales ca Busa a refuzat sa-i plateasca o taxa "Imparatului". Conflictul a escaladat dupa ce Virgil Busa a patruns cu forta intr-o casa inchiriata pentru prostitutie de Anton Ioan si, sub amenintarea armelor de foc, a sustras cateva mii de euro.In aprilie 2014, Anton Ioan a decis sa-l ucida pe Virgil Busa si, pentru a-i intinde o capcana, l-a pus pe un complice sa inchirieze un apartament la parterul unui bloc unde locuia si Busa.Tot acum, Anton Ioan ii convoaca pe membrii gruparii sale si le pune la dispozitie arme cu care sa fie omorat Virgil Busa.Liderul gruparii le-a cerut subordonatilor "sa-l faca tocanita" pe rival si sa exercite acte de violenta asupra tuturor persoanelor care se aflau in apartamentul victimei.Dupa acea intalnire, subordonatii lui Anton Ioan s-au deplasat cu doua autovehicule in localitatea irlandeza Navan si au patruns in apartamentul lui Virgil Busa, pe care l-au atacat cu rangi si cutite, exercitand violente si asupra altor doua persoane. Pentru a-si asigura scaparea, Virgil Busa a sarit de la balconul apartamentului sau si a cerut ajutor persoanelor ce locuiau in apartamentul de la parterul blocului (unde locuia complicele lui Anton Ioan), insa a fost prins de atacatori si lovit in continuare, pana si-a pierdut cunostinta.Barbatul a fost transportat la un spital din Dublin, unde a murit cateva zile mai tarziu, in urma leziunilor grave suferite.