2,36 milioane de dolari donati pentru copilul din Bihor diagnosticat cu o boala extrem de grava. Familia are acum banii necesari pentru vaccinul salvator

Noel a fost diagnosticat la nastere cu SMA1, o boala foarte grava si rara, iar medicii i-au anuntat parintii ca bebelusul poate supravietui doar daca i se administreaza un vaccin extrem de scump - Zolgensma, evaluat la 2,4 milioane de dolari.Mai multi voluntari au creat o asociatie in scopul strangerii de fonduri pentru tratament si au inceput campania la sfarsitul anului 2019.Adriana Oprea, una dintre voluntarii asociatiei pentru micutul Noel, a anuntat vineri, 17 iulie, ca evenimentul si-a atins scopul: "Impreuna, am infaptuit minunea pentru Noel. Suma care exista acum in conturi este: 2.366.483 dolari", a scris femeia pe grupul de Facebook dedicat campaniei in cadrul grupului de Facebook unde s-au organizat mii de licitatii si tombole. Grupul numara in prezent peste 107.000 de membri care au dorit sa-l ajute pe baietel.Banii care se vor strange la targurile si evenimentele programate in perioada urmatoare pentru Noel vor ajunge tot in conturile familiei, care va avea nevoie de bani pentru kinetoterapie si alte terapii care il vor ajuta pe Noel sa devina un baietel normal, arata ehihoreanul.ro Potrivit parintilor, vaccinul salvator, Zolgensma, ii va fi administrat lui Noel in 25 august, la o clinica din Budapesta. In 10 august familia trebuie sa trimita toti banii, cei 2,4 milioane de dolari spitalului, care vor acoperi atat interventia cat si tratamentul bebelusului pentru urmatoarele 3 luni de dupa interventie, timp in care va fi internat in capitala Ungariei.