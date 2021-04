2 din 10 romani reclama dureri de stomac. Dr. Elena Ciuperca: "Uneori, aceste dureri pot ascunde boli serioase, precum ulcer sau cancer". Cand ar trebui sa ne ingrijoram?

Cele mai frecvente cauze ale durerii de stomac

Afectiuni grave care se pot ascunde in spatele banalei dureri de stomac

Factori de risc asociati durerilor de stomac

Dieta recomandata persoanelor care au frecvent dureri de stomac

"Cauzele durerii de stomac sunt diverse, de la dereglari functionale la gastrita de diferite cauze, ulcer peptic si cancer. Conform studiilor endoscopice, mai mult de 70% din pacientii cu durere de stomac au dispepsie functionala; cu alte cuvinte, desi persoanele respective au durere de stomac, nu se deceleaza o boala organica. Sub 10% din pacientii cu dureri de stomac au ulcer si la mai putin de 1% se identifica o tumora.Durerea in abdomenul superior poate sa apara insa si in afectiuni colecistice (colecistita, litiaza biliara), pancreatice (pancreatita acuta sau cronica, tumori de pancreas, formatiuni chistice), hepatice (tumori hepatice, tromboza de vena porta), sau cu originea in intestinul subtire sau gros (ulcer duodenal, duodenita, intestin iritabil, tumori intestinale, apendicita acuta). Caracterele durerii si examenul clinic nu pot stabili intotdeauna apartenenta durerii si atunci apelam la analize, la explorari imagistice (ecografie abdominala, CT/RMN) sau la explorari endoscopice," afirma Dr. Elena Ciuperca, medic primar gastroenterolog.Exista cazuri in care durerea de stomac ascunde afectiuni grave, motiv pentru care este important sa fim atenti la anumite semne de alarma.Pacientul ar trebui sa se ingrijoreze daca durerea de stomac debuteaza la varsta de peste 45-50 de ani, daca resimte tulburari la inghitire, anemie, daca are un istoric familial de cancer gastric, daca se confrunta cu o scadere neintentionata in greutate, cu varsaturi persistente, ori daca asociaza sangerare digestiva superioara, situatie in care varsa sange rosu sau digerat, cu aspect de zat de cafea, ori are scaune negre, lucioase ca pacura, cu sange digerat."Probabil boala de care ne temem cel mai mult este cancerul gastric, care adesea este diagnosticat in stadii avansate si are un prognostic prost, cu o rata de supravietuire de aproximativ 27% la 5 ani. In alte situatii poate fi vorba despre o patologie tumorala cu alta origine (ficat/pancreas/colecist) sau despre o afectiune acuta care necesita evaluare si interventie medicamentoasa sau chirurgicala prompta (colecistita acuta, pancreatita acuta, apendicita acuta); in toate aceste situatii, durerea poate avea aceeasi localizare ca durerea de stomac si ne poate "pacali".Tocmai de aceea, prezentarea la medicul specialist este recomandata pentru evaluare completa si diagnostic precis. Chiar in absenta semnelor de alarma, daca durerea nu cedeaza la masuri de dieta si tratament simptomatic este important sa ne prezentam la medicul specialist pentru investigatii si tratament specific," adauga Dr. Elena Ciuperca.Alimentatia necorespunzatoare, cu mese "sarite", cu consum crescut de alimente acre sau iuti, bauturile carbogazoase, fumatul, alcoolul si stresul pot contribui la aparitia si persistenta durerilor de stomac."O cauza frecventa a afectiunilor stomacului este o bacterie extrem de raspandita, Helicobacter pylori. Din pacate, incidenta infectiei cu Helicobacter pylori se mentine crescuta in tara noastra, la aceasta contribuind si tratamentele incomplete sau inadecvate folosite.O alta cauza pentru durerile de stomac o reprezinta folosirea medicamentelor antialgice si a aspirinei in doza mica in afectiunile cardiologice. Persoanele in varsta au frecvent boli osteoarticulare degenerative si/sau boli cardiace si primesc atat antialgice, in special antiinflamatoare nonsteroidiene cat si aspirina in doza cardiologica; acestea pot da dureri de stomac, eroziuni sau chiar ulcer gastric," afirma Dr. Elena Ciuperca.Mentinerea unui program de mese regulate, la aproximativ 3-4 ore distanta, lipsa exceselor, evitarea alimentelor care cresc secretia acida la nivelul stomacului (condimente iuti, alimente acre, bauturi carbogazoase, cafea, alcool) si a celor care reduc evacuarea stomacului, ducand astfel la distensia lui (grasimi, dulciuri concentrate) sunt masuri importante in cazul persoanelor care se confrunta frecvent cu dureri de stomac."De asemenea, atunci cand avem nevoie de un medicament pentru durere se recomanda sa il luam dupa masa, cu multa apa si doar cand este intr-adevar necesar; este bine sa optam pentru analgezicele care afecteaza mai putin stomacul, cum este acetaminofenul (Paracetamol).Atunci cand durerile sunt usoare si nu sunt prezente semne de alarma putem incerca sa le calmam prin masuri de dieta si tratament cu medicamente care se pot achizitiona fara prescriptie medicala. Din aceasta categorie fac parte antiacidele si medicamentele antisecretorii (fie de tipul antihistaminicelor anti receptori H2, cum este famotidina, fie de tipul inhibitorilor de pompa de protoni: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol). Un astfel de tratament fara presciptie si evaluare medicala se ia pe termen scurt, de maxim 4-6 saptamani", avertizeaza Dr. Elena Ciuperca.