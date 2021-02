Ajutor umanitar pentru Republica Moldova. Romania va dona 21.000 de doze de vaccin anti-COVID

"Art. 1 - (1) Se aproba acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova in vederea gestionarii epidemiei impotriva COVID-19.(2) Ajutorul umanitar, cu titlu gratuit, prevazut la alin. (1) se acorda din rezerva Ministerului Sanatatii si consta in acordarea a 21.600 de doze vaccin impotriva COVID 19, din numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate de catre Compania AstraZeneca, prin Acordurile-cadru incheiate de catre Ministerul Sanatatii cu Comisia Europeana.Art. 2 Asigurarea transportului, inclusiv a dispozitivelor speciale de transport necesare pentru cele 21.600 doze catre Republica Moldova se realizeaza prin structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta-Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in aplicarea Mecanismului European de Protectie Civila", conform proiectului de hotarare afisat pe site-ul Guvernului.Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a adoptat miercuri o ordonanta de urgenta prin care Romania va trimite o prima transa de 20.000 de doze catre Republica Moldova, cu titlul de donatie. In total vor fi trimise 200.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19, a adaugat seful Guvernului.