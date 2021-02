27 de cazuri noi de infectare cu tulpina britanica, depistate intr-o singura zi in Romania. Orasul cu cele mai multe imbolnaviri

Noua tulpina, mai contagioasa

Cele 27 de cazuri sunt dispuse astfel:- 17 cazuri in municipiul Bucuresti - 2 cazuri in judetul Ilfov;- 2 cazuri in judetul Cluj;- 2 cazuri in judetul Valcea;- 1 caz in judetul Timis;- 1 caz in judetul Caras-Severin;- 1 caz in judetul Galati;- 1 caz in judetul Mures.Specialistii atrag atentia ca este nevoie de o monitorizare atenta a evolutiei noii tulpini, dinamica evidentiata fiind o alerta in ceea ce priveste relaxarea masurilor de siguranta, iar in continuare, cea mai buna solutie pentru stoparea raspandirii virusului este vaccinarea impotriva COVID-19.La finalul anului trecut, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat , a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede.