Manaria prin care 27 de ziaristi din Botosani au sarit randul la vaccinare. Batranii din centrele de ingrijire au fost lasati pe margine

A doua zi, angajatii Centrului de Vaccinare de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani imunizau un grup de 27 de oameni, grup format din reporteri si cameramani, dar si sefi de redactie sau chiar un om de afaceri local care este si patron de site de stiri locale. Cu totii au fost programati chiar de sefa DSP, care le-a cerut datele necesare programarii.Nu este clar cum au fost programati, cel mai probabil direct in Registrul National de Vaccinare, nu prin Platforma de inscriere in vederea vaccinarii, care era rezervata, la acel moment, exclusiv cadrelor medicale. Procesul de vaccinare in Romania era atunci in faza I, prin platforma nu se puteau inscrie decat angajati din sistemul de sanatate.Conform unei statistici oficiale date publicitatii in 25 ianuarie, deci la 11 zile dupa vaccinarea lotului de jurnalisti de la Botosani, niciunul dintre cei 20 de batrani gazduiti in azilurile de stat botosenene nu-si primise inca vaccinul, desi isi manifestasera dorinta de a se vaccina. Alti 99 de adulti cu dizabilitati aflati tot in grija statului isi asteptau randul pentru imunizare. Nici macar toti angajatii care lucrau direct cu acesti beneficiari si care-si doreau vaccinul nu fusesera imunizati.In schimb, in lotul programat la vaccinare direct prin grija sefei DSP se regaseste, de exemplu, directorul site-ului stiri.botosani.ro , Daniel Bucatariu, care este om de afaceri si care, pana la jumatatea anului trecut, a fost presedintele Clubului Rotary - Filiala Botosani. Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, s-a vaccinat public in data de 15 ianuarie 2021 , intr-un demers menit sa dea startul formal etapei a doua de imunizare.In urma cu o saptamana, o echipa de jurnalisti de la Recorder a publicat un material de presa in care, printre "anomaliile" inceputului campaniei de vaccinare, se regasea si vaccinarea, in 14 ianuarie, a unui numar de 27 de persoane, toti trecuti in registrul national de vaccinare ca jurnalisti. Deci eligibili abia catre finalul etapei a II-a, desi, la acel moment, nimeni in afara cadrelor medicale nici macar nu se putea programa. Etapa a II-a avea sa inceapa a doua zi, pe 15 ianuarie. Tot atunci urma sa se deschida si platforma pentru programarea celor din etapa a II-a: in 15 ianuarie, la ora 15.00.Roxana Aiacoboaei, jurnalist botosanean care se ocupa de domeniul "sanatate", a marturisit, intr-un comentariu pe Facebook , ca s-a aflat intre cei 27 de oameni imunizati ca jurnalisti pe 14 ianuarie. Ea a scris ca sefa DSP, Monica Adascalitei, a anuntat pe grupul de WhatsApp cu jurnalistii ca "au ramas flacoane neconsumate dintr-o transa de Pfizer", vaccin care trebuie pastrat maximum cinci zile la o temperatura mai mare de -80 de grade Celsius, iar 14 ianuarie era ultima zi in care mai puteau fi folosite."Cum niciun cadru medical nu a mai dorit, la acel moment, sa se vaccineze, oficialul a propus sa se imunizeze oameni de presa", a scris Aiacoboaei pe Facebook.Contactata joi, 11 martie, de Ziare.com, sefa DSP Botosani, Monica Adascalitei, a explicat de unde surplusul de doze de vaccin: chiar pe 14 ianuarie, producatorul vaccinului a anuntat ca dintr-un flacon se pot face sase doze, nu cinci, astfel ca sticlutele deja scoase de la -80 de grade ajungeau brusc pentru mai multe persoane decat erau estimate initial."Noi cand aducem (flacoane de vaccin. n.r.) la Botosani, aducem din centrul regional Iasi. Cand le scoatem de la -80 de grade la Iasi, ele trebuie consumate in maximum cinci zile, ce nu e administrat se arunca", a declarat Adascalitei.Despre faptul ca a ales sa cheme la vaccinare oameni din presa locala in detrimentul batranilor aflati in grija statului, in azilurile DGASPC, Adascalitei a raspuns ca, la momentul respectiv, DSP Botosani nu formase inca ceea ce se numeste "caravana de vaccinare", respectiv echipe mobile care se deplaseaza cu masina frigorifica pentru a pastra corespunzator vaccinul pana la injectarea beneficiarilor."Dozele nu puteau sa plece din centru pentru ca nu aveam masina-frig. Ati vrea sa va vaccinati cu un vaccin tinut in conditii improprii?", a intrebat, in apararea ei, Adascalitei.Intrebata cum a ajuns sa cheme la vaccinare oameni din presa locala, aceasta a raspuns ca cei 27 erau programati oricum in ziua de 15 ianuarie, in prima zi a fazei a doua a procesului de vaccinare, deci nu a facut decat sa ii roage sa vina la vaccin mai devreme cu o zi."Am inceput sa-i sunam pe cei care erau programati, asa am ajuns si la cei 27. (...) Am devansat cu o zi, oamenii erau programati in platforma, si-au dat acceptul sa vina cu o zi mai devreme. Era ora trei dupa-amiaza, la inchiderea centrului dozele ar fi trebuit sa fie aruncate", a mai spus sefa DSP Botosani, care nu a negat faptul ca ea insasi i-a contactat pe grupul de WhatsApp.Aici, insa, Adascalitei a mintit de mai multe ori. Cei 27 de oameni din presa locala botosaneana nu puteau fi programati prin platforma, pentru ca aceasta nu era deschisa decat pentru medici in seara zilei de 13 ianuarie, atunci cand a trimis de fapt mesajul. Pana in ziua de 15 ianuarie la ora 15.00, platforma a putut fi folosita doar pentru programarea cadrelor medicale.La finalul discutiei, Adascalitei a tinut sa intareasca faptul ca cei 27 erau cu totii "jurnalisti care fac teren". "Nu am luat oameni din faza III", a conchis aceasta.Ziare.com a obtinut, de la surse din presa botosaneana, informatii despre cei din lotul de 27 de oameni de presa."Din redactia doamnei Aiacoboaei, de exemplu, stiu ca a fost dansa, care este reporter pe sanatate, au mai fost si alti doi colegi de-ai ei, editori, si chiar si directorul publicatiei, care nu face teren. Cel mult merge la intalniri pentru a semna contracte", a declarat una dintre sursele consultate de Ziare.com.Este vorba de omul de afaceri Daniel Bucatariu, care este si managerul unui site de stiri locale si care a fost, pana la jumatatea anului trecut, presedintele filialei Botosani a Clubului Rotary, un club al oamenilor de afaceri care se ocupa, cel putin formal, cu diferite acte caritabile.Contactat de Ziare.com, Bucatariu a admis ca este intre cei vaccinati in 14 ianuarie, insa a sustinut ca este jurnalist care chiar face teren.Din partea Monitorului de Botosani au fost vaccinati reporterul care se ocupa de sanatate, dar si redactorul-sef, Catalin Moraru, si sotia acestuia, Irina Siminiceanu, care atunci lucra la ziarul condus de sotul sau, iar astazi este consilier al prefectului de Botosani.Moraru a declarat, pentru Ziare.com, ca a primit "oferta" de a se vaccina in 14 ianuarie si a ales sa-i dea curs. "Daca as fi stiut ce imi spuneti astazi despre batranii din aziluri care nu fusesera vaccinati nu as fi acceptat", a declarat acesta.Conform mesajelor obtinute de Ziare.com, Adascalitei a cerut datele de identificare ale tuturor celor care vor sa se vaccineze.Oamenii si-au contactat colegii si i-au dat Monicai Adascalitei, pe acelasi grup de WhatsApp, datele celor care doreau sa se vaccineze: nume, serie si numar de buletin, CNP, adresa de email si telefon. A doua zi au fost chemati la spital pentru a primi injectia.Niciunul dintre cei contactati de Ziare.com din grupul celor 27 de oameni de presa vaccinati in 14 ianuarie nu fusese, de fapt, programat pentru vaccinare.Ziare.com a contactat-o din nou pe Monica Adascalitei luni, 15 martie. Aceasta s-a scuzat, spunand ca este la spital pentru o problema personala, dar a apucat sa explice, neconvingator, ca stia ca cei 27 isi exprimasera intentia de a fi vaccinati. "Nu stiu daca erau programati, nu i-am programat eu cu mana mea, le-am cerut datele pentru a fi pusi pe o lista la centrul de vaccinare, vorbiti cu seful vaccinarii pe judet sau transmiteti-mi intrebarile in scris si va voi raspunde in scris", a spus sefa DSP Botosani.Monica Adascalitei este medic de medicina generala la UPU Botosani din anul 2008. A fost numita director al DSP Botosani in 29 aprilie 2020, prin ordin al ministrului Sanatatii de atunci, Nelu Tataru