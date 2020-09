Aproape 3.500 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite in Bistrita-Nasaud saptamana viitoare

"Aceasta transa va fi repartizata astfel: spitale, Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, centre rezidentiale, centru dializa - 1.517 doze, iar medicilor de familie un numar de 1.963 doze. Medicii de familie vor primi intre 8 si 30 doze, in functie de solicitari. Distributia vaccinului va incepe de luni, 21 septembrie", se precizeaza in comunicatul transmis de DSP.Cea de-a doua transa de vaccin antigripal va ajunge in judet la sfarsitul lunii si va fi destinata copiilor cu varsta intre sase luni si trei ani.Restul dozelor vor fi distribuite la jumatatea lunii octombrie si in noiembrie.