4.000 de litri de agheasma pentru credinciosi la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Cum a fost organizat randul de Boboteaza

Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan va tine, miercuri dimineata, o slujba in fata Catedralei iesene, iar pentru prima data, pe fondul pandemiei, Sfanta Litughie va fi oficiata in cinci locuri diferite si la ore diferite din zona catedralei, pentru a se evita aglomeratia.Oamenii care vor veni sa ia agheasma vor sta la rand, la o distanta de 1,5 metri unii de altii."Sfanta Liturghie de Boboteaza va fi oficiata in cinci locatii diferite din incinta ansamblului mitropolitan, pe altare diferite si de slujitori diferiti, conform canoanelor. Cei care vor dori sa ia agheasma mare de Boboteaza vor trebui sa stea la un rand organizat ca la hramul din 14 octombrie: o singura persoana poate sta pe latimea randului, la distanta de 1,5 metri fata de persoanele din spate si din fata, purtand masca. De-a lungul randului vor fi dispozitive automate de solutie dezinfectanta. Pentru sfintire sunt pregatite opt vase mari de cate 500 de litri de apa fiecare", a declarat pentru News.ro, preotul Constantin Sturzu, purtator de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Agheasma va fi oferita credinciosilor doar de catre voluntari care vor purta masca si manusi. Un numar 40 de voluntari vor asigura respectarea masurilor luate, inclusiv de-a lungul randului.