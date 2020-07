4,5 milioane de lei au fost cheltuiti intr-un singur an pe reclama si publicitate de Adminstratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor din Bucuresti

Cladirile cu risc seismic din Bucuresti

Din aceasta suma, aproximativ 49 de milioane de lei au fost cheltuieli curente, iar 27,2 milioane cheltuieli de capital, potrivit datelor crentralizate de platforma Bucuresti Open Budget Din aceasta suma, 8,4 milioane de lei au fost cheltuieli de personal. Insa o suma importanta a fost destinate cheltuielilor de vizibilitate publica. 4,7 milioane a costat reclama si publicitatea, in 2019 pentru Adminstratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic din Bucuresti.De asemenea, alte 33 de milioane au fost cheltuite pe reparatii curente.Potrivit datelor de pe site-ul A dministratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic , in Bucuresti sunt 349 de cladiri din Bucuresti sunt incadrate in clasa I de risc seismic (constructii cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare corespunzator starii limita),Alte 368 de imobile sunt incadrate in clasa a II-a de risc seismic (constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila).De asemenea, 114 cladiri sunt in clasa a III-a de risc (cladiri care, sub efectul cutremurului de proiectare, pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante).In acelasi timp, numarul de imobile consolidate a ramas 96, dintre care unele sunt doar partial consolidate.Alte 1.557 de imobile se afla pe lista celor expertizate tehnic plasate in categorii de urgente. Mai sunt 145 de imobile expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic neincadrate in categorii de urgenta sau in clase de risc seismic corespunzatoare.In luna martie 2020, primarul general, Gabriela Firea , a anuntat pe pagina sa de facebook faptul ca peste 220 de imobile sunt incluse in programul de reducere a riscului seismic, zece au fost consolidate din punct de vedere tehnic, zece sunt in curs de consolidare, iar trei au fost predate deja proprietarilor.