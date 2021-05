4 din 10 calculatoare care controleaza procesele industriale sunt supuse atacurilor cibernetice

Potrivit unui comunicat de presa al companiei de tehnologie, a fost lansata o noua editie a platformei sale de vizibilitate si securitate a retelelor industriale - Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks."In plus fata de monitorizarea traficului operational (OT), care evidentiaza activitatile neautorizate, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks semnaleaza acum vulnerabilitatile echipamentelor si ofera recomandari pentru minimizarea acestora. Suportul suplimentar pentru protocolul BACnet permite produsului sa protejeze eficient sistemele din cladirile inteligente. Modul invatare automanta pentru monitorizarea traficului si actualizarile de protocol, alaturi de noua consola web simplifica, de asemenea, gestionarea si imbunatatesc eficienta in combaterea amenintarilor industriale", explica specialistii in securitate cibernetica. Cercetarile recente realizate de Kaspersk y au aratat ca 39% dintre computerele care controleaza procesele industriale au fost supuse atacurilor cibernetice in cursul anului anterior."Noua versiune a Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks permite gestionarea vulnerabilitatilor pentru a ajuta clientii sa invete despre noile puncte slabe ale echipamentelor lor si sa le corecteze sau sa le remedieze la timp. Detaliile exacte si cuprinzatoare, cum ar fi CVE-ID, amenintarile critice, conditiile de exploatare, posibilele consecinte si indrumari pentru remediere sunt disponibile in consola de gestionare a produsului, astfel incat nu este nevoie sa se inspecteze rapoarte dedicate din mai multe surse care pot sa nu includa, neaparat, toate informatiile generale si recomandarile practice. Datele sunt furnizate de echipa Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS CERT), un proiect global dedicat identificarii amenintarilor potentiale si existente care vizeaza sistemele de automatizare industriala si IoT industrial", precizeaza sursa citata.In ceea ce priveste prevenirea incidentelor, produsul imbunatatit simplifica semnificativ sarcina de creare a regulilor pentru a detecta abaterile din traficul OT. In noul mod de invatare, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks analizeaza felul in care se modifica parametrii procesului de fabricatie (tag-uri) si creeaza automat regula potrvita pentru functionarea normala a echipamentului. Astfel, operatorul de securitate IT nu trebuie sa le creeze manual.Kaspersky Industrial CyberSecurity sugereaza, de asemenea, numeroase imbunatatiri de utilizare si de gestionare. Astfel, o consola web noua ofera capacitati extinse de vizualizare a incidentelor pentru o analiza mai detaliata a amenintarilor, iar informatiile despre incidentele detectate sunt mapate la MITRE ATT & CK pentru tacticile si tehnicile atacurilor ICS, in asa fel incat expertii in securitate pot avea informatii suplimentare pentru investigarea atacurilor.Totodata, in aceeasi consola, administratorul poate implementa rapid platforma pe echipamente industriale noi si poate adauga conectori la sisteme terte (SIEM, firewall-uri sau SCADA).