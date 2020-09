4 Metode prin care iti poti stimula copilul sa invete in clasa a 7-a

Poti face invatarea distractiva prin jocuri

Concentreaza-te pe ceea ce invata, nu pe performanta sa

Ajuta copilul sa ramana organizat

Recunoaste si celebreaza realizarile

Invatarea bazata pe jocuri nu este un concept nou. A existat de mult timp insa nu era la fel de populara. Invatarea bazata pe jocuri poate fi foarte avantajoasa din mai multe motive. Folosirea jocurilor ca instrument de educatie, nu numai ca ofera oportunitati de invatare mai profunda si dezvoltarea abilitatilor non-cognitive, ci ii motiveaza pe copii sa doreasca sa invete. Cand un copil este angajat activ cu un joc, mintea lui experimenteaza placerea de a invata un nou sistem. Acest lucru este adevarat, indiferent daca jocul este considerat "divertisment" (de exemplu, joc video) sau "serios" (de exemplu, de simulare). Jocurile distractive ofera avantajul suplimentar al motivatiei copiilor sa doreasca sa se angajeze in procesul de invatare si sa doreasca sa invete mai multe.Invatarea bazata pe jocuri este, de asemenea, o motivatie eficienta pentru invatarea bazata pe echipa - care poate fi deosebit de benefica pentru copiii din clasa a 7-a. Elevii incearca de obicei mai mult atunci cand se joaca decat atunci cand participa la cursuri in format clasic si isi dau mai mult interesul. Jocurile sunt mai atractive. Exista, de asemenea, aspectul competitiv al jocurilor. Elevii incearca sa concureze sau sa castige, in numele lor sau al echipei lor. S-ar putea sa se straduiasca sa performeze la un nivel superior, intr-un efort de a castiga mai multe puncte pentru echipa lor sau pentru ca vor ocazia de a juca.Invatarea bazata pe jocuri este o modalitate excelenta pentru parinti si profesori de a introduce noi idei, gramatica, concepte si cunostinte intr-un mod care ii motiveaza pe copii sa invete. Deci poti face diverse jocuri bazate pe manuale clasa 7 In loc sa-l intrebi pe copilul tau cum a mers la testul sau de matematica imediat ce ajunge acasa de la scoala, pune-l sa iti prezinte ce a invatat azi la matematica. Concentreaza-te pe ceea ce invata copilul tau, spre deosebire de a te concentra pe modul in care performeaza. Desi performanta este importanta, concentrarea asupra experientei sale de invatare va comunica copilului tau ca invatarea eficienta este mai importanta decat notele de testare, rezultatele nu sunt cel mai important lucru, esti mai preocupat de el decat esti de performanta sa si concentrandu-te pe experienta sa de invatare din acea zi, ii vei oferi ocazia de a pune in propriile sale cuvinte lectia si de a consolida ceea ce a invatat.Ajutand copilul sa-si organizeze hartiile, cartile si sarcinile il va face sa se simta motivat sa invete. Dezorganizarea este tipica in randul copiilor indiferent de varsta, inclusiv in cazul celor de clasa a 7-a, dar poate duce si la sentimentul de aglomerare si poate genera oboseala. Copiii obositi petrec mai mult timp si efort in incercarea de a invata. Fii rabdator, dar consecvent, ajutandu-ti copilul sa-si organizeze rechizitele si sarcinile scolare. Acest lucru il va ajuta pe copil sa se simta in control, mai putin obosit si mai motivat sa invete. Pune setul de manuale clasa a 7 a in ordine si vei vedea cum copilul tau invata mai cu spor.Oricat de mici ar fi ele, este important sa recunoastem si sa recompensam realizarile copilului. Acest lucru este deosebit de important pentru copiii de orice varsta care necesita o intarire pozitiva constanta pentru a se mentine motivati sa invete si sa aiba rezultate cat mai bune. Nu iti sugeram sa lauzi mediocritatea, ci sa oferi recunoastere si sa celebrezi realizarile copilului tau, care merita. Finalizarea unui proiect dificil merita un moment special; atunci cand rezolva bine un test de matematica, copilul poate merge in parc, de exemplu. Foloseste intotdeauna intarirea pozitiva ca instrument pentru a motiva invatarea si vei descoperi cum copilului ii este mai drag sa invete.