Descinderi in forta ale politistilor din Arges intr-un dosar de fals in declaratii si delapidare. Patru persoane, duse la audieri

Potrivit Politiei Arges, din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2018 - 2020, angajatii unei institutii publice, impreuna cu reprezentanti ai unor societati comerciale din domeniul reparatiilor auto, "ar fi obtinut foloase materiale din decontarea de operatiuni nereale, in cadrul procesului de reparatie si intretinere al autoturismelor din parcul auto al institutiei, prin incheierea unor contracte de achizitie publica".Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri. Descinderile au avut loc sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges.