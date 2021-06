5 ani de la accidentul elicopterului SMURD in Republica Moldova. Eroii echipajului au fost comemorati

Evenimentul solemn a avut loc la Memorialul dedicat echipajului SMURD in localitatea Haragas. Evenimentul a inceput cu instalarea Garzilor de Onoare la Crucea Memorialului si introducerea Drapelului de lupta al IGSU, iar un sobor de preoti a oficiat un serviciu devin dedicat eternizarii echipajului.La ceremonia de comemorare a participat conducerea IGSU general-maior al s/salvare Mihail Harabagiu, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Moldova Daniel Ionita, reprezentantii ai Inspectoratului General de Aviatie al MAI din Romania si colegii SMURD Romania, dar si reprezentanti din cadrul mai multor institutii.In discursurile sale, oficialii au vorbit despre jertfa adusa de echipajul SMURD pe altarul salvarii vietilor omenesti, dar si despre curajul manifestat de echipele aero -medicale SMURD in ulterioarele misiuni de salvare. La memorial au fost depuse cosuri de flori, fiind cinstita memoria eroilor cazuti la datorie, relataza deschide.md Echipajul SMURD Iasi formata din 4 membri si-a pierdut viata in misiune de serviciu pe 2 iunie 2016, dupa ce elicopterul SMURD s-a prabusit in apropiere de localitatea Haragas, raionul Cantemir. In memoria eroilor in localitate a fost edificat un memorial unde in fiecare an acestia sunt comemorati, iar colegii, apropiatii si oamenii care i-au pretuit le pot cinsti memoria.