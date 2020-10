5 intrebari la care trebuie sa stii raspunsul daca vrei sa schimbi furnizorul de gaze naturale

Intrebari la care trebuie sa stii raspunsul daca vrei sa iti schimbi furnizorul de gaze naturale

Care sunt avantajele generate de liberalizarea pietei de gaze naturale?

Desi ceea ce promit noii furnizori este tentant, foarte multi consumatori se feresc sa isi schimbe contractele, deoarece se tem de clauze ascunse in contracte sau de intreruperea energiei.Daca se aleg furnizorii de pe site-ul anre.ro si se citesc cu atentie contractele oferite de acestia, nu ar trebui sa existe nicio problema, iar liberalizarea ar trebui sa aduca o multime de avantaje, incepand cu o economie care la nivelului unui an poate fi semnificativa.Cea mai simpla solutie este sa gasesti furnizori de gaze care raspund tuturor cerintelor pe care le ai si sa ii contactezi. Cel pe care l-ai ales, te va indruma si iti va oferi toate documentele de care ai nevoie. De cele mai multe ori, intregul proces se face online, asadar nu va trebui sa te deplasezi.Schimbarea furnizorului este 100% gratuita.In mod normal, intregul proces dureaza aproximativ 3 saptamani. Startul modificarii se face in momentul in care actualul furnizor este notificat de schimbarea dorita. Notificarea o poate face atat clientul, cat si noul furnizor.Nu! Riscurile sunt inexistente. Gazul este asigurat continuu, fara a exista intreruperi;Orice beneficiar care are un contract valid de furnizare de gaze naturale si locuieste in Romania.Liberalizarea pietei de gaz a adus o multime de avantaje pentru clienti. Acestia pot alege furnizorul cu care colaboreaza si se pot orienta catre varianta cea mai atractiva din punct de vedere al costurilor.Piata libera inseamna si servicii din ce in ce mai bune gratie concurentei. Atata vreme cat clientii au mai multe optiuni, furnizorii vor incerca tot timpul sa gaseasca variante cu care sa ii atraga.Singurele riscuri pe care le aduce o piata libera sunt cele legate de fluctuatiile mari de preturi, care nu mai pot fi controlate de nicio entitate. Totusi, cel mai adesea preturile sunt tinute sub control tocmai datorita existentei unei concurente si a monotorizarilor ANRE. Cu cat concurenta este mai mare, cu atat preturile sunt mai mici iar serviciile ajung sa fie mai bune.