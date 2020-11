5 motive pentru care mopurile cu aburi sunt solutia perfecta impotriva alergiilor!

Atunci cand aburul este pulverizat pe o suprafata, moleculele de apa supraincalzita penetreaza porii suprafetelor. Vaporii se expandeaza cu repeziciune, fortand practic scoaterea murdariei, grasimilor, alergenilor sau a altor particule care nu adera la suprafata respectiva.De asemenea, temperatura ridicata distruge bacteriile si alti agenti patogeni precum mucegaiul, acarienii, polenul, ouale de insecte etc. Rezultatul: o suprafata perfect curata, igienizata, hipoalergenica si fara mirosuri neplacute.Mopurile electrice cu aburi sunt atat de usor de folosit, incat oricine poate deprinde imediat toate "miscarile" necesare. In esenta, se aseamana cu utilizarea unui aspirator. Unele modele de mopuri cu aburi au o tavita speciala, care incalzeste apa la temperatura necesara, in timp ce altele au un mic boiler incorporat.Timpul de asteptare pentru ca apa sa se transforme in vapori poate varia, in functie de puterea si specificatiile modelului. Pana ce se intampla acest lucru, poti atasa la mopul cu aburi capetele de care ai nevoie, in functie de tipul de suprafata, intocmai ca in cazul unui aspirator!Iar daca nu te-am convins inca, iata 5 motive pentru care mopurile cu aburi sunt ideale pentru combaterea alergiilor!Apa si caldura sunt singurele elemente necesare pentru a igieniza si curata in profunzime pardoselile caminului tau. Alegerea unui mop cu aburi este de departe metoda cea mai usoara, rapida si prietenoasa cu mediul inconjurator!Cu toate ca va trebui sa dedici cateva minute acestei operatiuni, eforturile depuse sunt considerabil mai mici decat in cazul utilizarii unui mop cu galeata, diverse substante etc. Mai mult, mopurile cu aburi pot fi folosite si pe suprafete verticale, precum peretii de faianta din baie sau bucatarie. In functie de model si de accesoriile care se ataseaza, poti curata o larga paleta de obiecte si suprafete din domiciliu sau din alte spatii. In sfarsit, vei putea curata si in spatele caloriferului sau in coltul indepartat de pe tavanul baii!Daca pana acum trebuia sa alegi intre aroma de pin sau cea de lamaie, acum poti sa-ti iei gandul de la aceste detalii. Spune "La Revedere!" detergentilor de pardoseli, solutiilor pentru faianta si gresie sau zecilor de bureti si carpe.Mai mult, nu va mai trebui sa porti acele manusi de cauciuc in care iti transpira mainile constant, deoarece nu vei mai utiliza solventi periculosi. Ia in calcul si spatiul dedicat produselor traditionale de curatenie si vei observa ca, odata ce ai optat pentru mopuri pe baza de abur, ai un instrument capabil sa indeplineasca rapid orice sarcina, care pana ieri parea aproape imposibila!Cu toate ca nu pot fi observati cu ochiul liber, agentii patogeni traiesc si se dezvolta in orice mediu locuit de om, reprezentand principala cauza pentru iritatii, alergii sau infectii. Utilizarea unor mopuri cu aburi conduce la eliminarea rapida a acestora (majoritatea agentilor patogeni sunt termosensibili), alaturi de curatarea mediilor propice care le favorizeaza dezvoltarea.O mare parte dintre particulele alergenice patrund in case sau sunt create de insecte microscopice, precum acarienii de praf. Conform studiilor, acestia sunt a doua cauza a alergiilor, dupa polen. Folosirea unui mop electric la intervale regulate va opri ciclul de dezvoltare a acarienilor, eliminandu-i din camin.Un extra motiv pentru a folosi mopuri cu aburi este si ca acesti acarieni pot afecta copiii, fapt ce poate conduce la dezvoltarea astmului sau a altor simptome alergenice la maturitate. Opteaza pentru siguranta celor dragi si alege inteligent - comanda un mop cu aburi pentru caminul tau!