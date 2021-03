Numar urias de programari pentru AstraZeneca dupa ridicarea restrictiei de varsta: zeci de mii de romani trecuti de 55 ani s-au inscris in cateva ore

Cum functioneaza vaccinul AstraZeneca

Din momentul ridicarii restrictiei de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522 persoane cu varsta de peste 55 de ani s-au programat prin intermediul platformei informatice dezvoltate de STS - Serviciul de Telecomunicatii Speciale, din care 33.797 sunt persoane cu varsta de peste 65 de ani.Pe 8 martie a fost eliminata restrictia de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, in urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR).Masura vine ca urmare a aparitiei noilor date stiintifice , a experientei si deciziilor altor state europene, precum si a recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, sens in care vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adultilor cu varsta peste 18 ani, conform rezumatului caracteristicilor produsului.Vaccinul determina sistemul imunitar al organismului sa produca anticorpi siglobule albe specializate care actioneaza impotriva virusului, oferind astfel protectie impotriva COVID-19.Pentru imunizare, se administreaza doua doze, dupa un interval cuprins intre 4-12 saptamani de la prima doza.Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat, la 29 ianuarie 2021, acordarea autorizatiei conditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotriva COVID-19, dezvoltat de compania AstraZeneca. Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a evaluat datele privind calitatea, siguranta si eficacitatea vaccinului si a recomandat prin consens acordarea de catre Comisia Europeana a autorizatiei conditionate de punere pe piata.Vaccinul AstraZeneca este al III-lea vaccin impotriva COVID-19 disponibil pentru derularea campaniilor de vaccinare in statele membre ale Uniunii Europene si, implicit, in Romania.