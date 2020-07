64,5% - rata de promovare in prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2020

Potrivit unui comunicat al MEC, rata finala de promovare - absolventi din promotia curenta si din promotiile anterioare, inregistrata la sesiunea iunie-iulie a examenului national de Bacalaureat, dupa solutionarea contestatiilor depuse in etapa speciala (6-12 iulie), este de 64,5% (95.470 de candidati).Pentru promotia curenta, rata de promovare este de 72,9% (87.951 de candidati), iar pentru promotiile anterioare de 27,6% (7.519 candidati).MEC arata ca 307 candidati au incheiat examenul cu media generala 10 (zece).S-au prezentat la examenul din aceasta sesiune 147.929 de candidati (120.725 din promotia 2020, respectiv 27.204 din promotiile anterioare).Nota minima de promovare, pentru fiecare proba, este 5, iar media generala pentru promovarea examenului este cel putin 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati (267 in total).Rezultatele consemnate in etapa speciala au fost publicate, duminica, pe bacalaureat.edu.ro, cu anonimizarea numelui si a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat fiecarui candidat.A doua sesiune a examenului national de Bacalaureat se va desfasura in perioada 24 august - 5 septembrie. Inscrierile incep luni, 13 iulie, si se incheie, vineri, 24 iulie. Documentele-tip de inscriere - completate si semnate - pot fi depuse la secretariatele unitatilor de invatamant - centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/posta, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unitatilor de invatamant.Probele scrise sunt programate astfel: pe 24 august - Limba si literatura romana, pe 25 august - proba obligatorie a profilului, pe 26 august - proba la alegere a profilului si specializarii, pe 27 august - Limba si literatura materna.