Cate persoane din prima etapa au fost vaccinate anti COVID-19 pana acum

Unde sunt centrele de vaccinare

"Mentionam ca persoanele eligibile sunt cele care nu au trecut recent prin infectia cu SARS-CoV-2, nu au contraindicatii de natura medicala si nu se afla in izolare . Vaccinarea persoanelor din prima etapa continua, iar pana la 31 ianuarie, sunt deja programate la vaccinare 42.765 persoane, ceea ce inseamna ca pana la finalul acestei luni, 211.470 persoane ar putea fi vaccinate, adica 84,6% din totalul estimat", transmit autoritatile.Incepand de astazi, 15 ianuarie, odata cu declansarea activitatilor de vaccinare pentrupopulatia aflata in Etapa a II-a, care se deruleaza in acelasi timp cu imunizarea persoanelor din Etapa I, in Romania sunt active 309 centre cu 413 puncte de vaccinare. Dintre acestea, 60de centre, cu 84 de puncte de vaccinare sunt organizate de Ministerul Apararii Nationale(MApN), iar 39 de centre, cu 45 de puncte de vaccinare, de Ministerul Afacerilor Interne(MAI).Totodata, persoanele internate in cele 1.884 centre medico-sociale si rezidentiale de la nivelnational vor fi imunizate prin intermediul echipelor mobile de vaccinare. Precizam ca, din dozele planificate a fi livrate in perioada ianuarie-martie a.c., vor putea fivaccinate 1.650.904 persoane, din care 994.704 vor primi si doza de rapel.