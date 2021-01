Zonele din Romania cu cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19. Bucurestiul si alte trei judete raman in zona rosie

Judetele care se afla in clasament, in zona rosie, sunt Cluj, unde incidenta este de 3,73 la mia de locuitori De asemenea, in zona rosie se afla si judetul Ilfov, care din prisma incidentei, ocupa unul dintre locurile fruntase, cu o incidenta de 4,16 la mia de locuitori.Judetul Timis se mentine, de asemenea, in topul nefast, cu 4,44 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori.La fel, municipiul Bucuresti ramane in zona rosie, cu 3,55 de imbolnaviri la mia de locuitori, potrivit autoritatilor sanitare.