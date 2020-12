Studiu: 73% dintre romani considera ca a crescut gradul de saracie in ultimii 5 ani

Pe de alta parte, o analiza releva ca in timp ce prima perceptie este confirmata, a doua este contrazisa de datele statistice."Conform unei analize pe baza datelor Eurostat si INS si ale unui sondaj de opinie realizat in cadrul proiectului "Romania Durabila", perceptia privind saracia este usor deformata in comparatie cu masuratorile statistice. Atunci cand cetatenii sunt intrebati daca in Romania sunt mai multi sau mai putini saraci decat in majoritatea statelor din Uniunea Europeana, 71% spun ca noi avem mai multi saraci. Acest lucru este sustinut de datele Eurostat - in 2018, 32,5% dintre romani erau in risc de saracie si excluziune sociala, fata de media UE27 de 21,8%; doar Bulgaria era intr-o situatie mai dificila - 32,8%, in timp ce 16% spun ca avem la fel de multi saraci, iar 5% spun ca sunt mai putini saraci in Romania decat in majoritatea statelor din UE", se precizeaza in comunicat.Se mentioneaza insa ca alte intrebari scot in evidenta "diferente consistente" intre realitate si perceptie. Astfel, 73% dintre romani considera ca, in ultimii cinci ani, saracia a crescut foarte mult sau destul de mult in Romani. In acelasi timp, 42% dintre romani sunt de parere ca, in ultimii cinci ani, saracia a crescut foarte mult si destul de mult in Uniunea Europeana."Aceste opinii sunt insa contrazise de datele statistice. In Romania, procentul celor in risc de saracie si excluziune sociala era de 47% in 2007, anul intrarii in UE, si a coborat la 40,3% in 2014, pentru a ajunge la valorile de 32,5% in 2018 si 31,2% in 2019. In UE27, situatia este similara: 24,5% in 2007, 24,4% in 2014 si 21,8% in 2018. Chiar daca scaderea nu este la fel de semnificativa ca in Romania, numarul celor afectati de saracie s-a redus in Uniunea Europeana in ultimii cinci ani", arata sursa citata.Potrivit Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, politicile publice eficiente depind si de existenta unei perceptii corecte in randul populatiei despre teme fundamentale, cum este cea a saraciei."Avem nevoie de o mult mai buna comunicare in spatiul public asupra problematicii saraciei, pentru a creste gradul de informare si intelegere in randul cetatenilor", se mai arata in comunicat.Proiectul "Romania Durabila" este implementat de Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, si vine in sprijinul punerii in practica a Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, care adapteaza la nivel national cele 17 Obiective pentru Dezvoltarea Durabila (ODD) adoptate de ONU in 2015. Primul dintre aceste obiective se refera la eradicarea saraciei.Citeste si: FOTO Un nou monolit a aparut in Franta. S-a descoperit si de unde provine