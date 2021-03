Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de imunizare anti-COVID: "O persoana care anuleaza rezervarea la vaccinare isi pierde locul"

Medicul a anuntat ca pe 6 aprilie vor fi deschise centre de vaccinare pentru administrarea Moderna, astfel ca va creste capacitatea zilnica de vaccinare cu 1.000 de persoane pe zi."Tot in prima parte a lunii aprilie vom fi in masura sa rationalizam in platforma cresterea numarului de persoane de la 60 de persoane la 90 de persoane pe cabinet", a declarat Valeriu Gheorghita, adaugand ca se va reduce timpul de asteptare in lista."In luna aprilie vom operationaliza centrele mobile de vaccinare", a mai spus medicul militar."In momentul de fata, modalitatea de programare se face in cinci zile si va fi crescuta la sapte zile, pentru a creste randamentul de ocupare a locurilor in centrele de vaccinare. In perioada urmatoare activitatea va fi intensificata prin deschiderea unor centre noi", a mai spus Valeriu Gheorghita.De la debutul campaniei de vaccinare, au fost raportate 10.160 de cazuri de reactii adverse, a mai spus Valeriu Gheorghita.Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatatii, doctorul Andrei Baciu, in Romania au fost receptionate, de la debutul campaniei de vaccinare - 4.177.839 de doze, din care au fost administrate 71%.Romania se situeaza pe locul 6 la nivel european din perspectiva rezultatelor campaniei de vaccinare, a mai spus Andrei Baciu, adaugand ca vor fi facute webinarii cu medicii de familie."0,19% din totalul persoanelor vaccinate cu a doua doza au avut test pozitiv SARS-COV-2", a mai spus doctorul Valeriu Gheorghita.