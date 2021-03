Coronavirus: In Timis, 55% din totalul cadrelor didactice s-au vaccinat anti COVID-19

"Avem 3.551 de persoane angajate in sistemul de invatamant inscrise pe platforma de vaccinare, din care 85% sunt cadre didactice. Pana acum s-au vaccinat 2.983 de cadre didactice, ceea ce reprezinta 55% din total cadrelor didactice inscrise pe platforma. Dintre acestea, 795 de persoane s-au vaccinat in centrele destinate exclusiv personalului din invatamantul timisean", a explicat Marin Popescu, intr-o conferinta de presa, citat de agerpres.ro Acesta a mai precizat ca in Timisoara si in cele patru comune carantinate, Dumbravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua sunt 14.800 de elevi care participa la evaluari.Marin Popescu a reiterat faptul ca scolile "nu sunt surse de infectare cu SARS-CoV-2".