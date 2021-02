Aproape 80.000 de doze de vaccin Moderna au sosit in tara. Unde vor fi distribuite

In data de 2 martie 2021, dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza:- Centrul National de Stocare Bucuresti : 26.800 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brasov: 10.200 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 10.290 doze;- Centrul Regional de Depozitare Constanta: 8.500 doze;- Centrul Regional de Depozitare Craiova: 8.400 doze;- Centrul Regional de Depozitare Iasi: 10.800 doze;- Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 4.210 doze.In centrele de vaccinare se vor utiliza dozele receptionate de Romania in transa curenta, pebaza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prindirectiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.Transa de vaccin sosita in tara noastra va asigura administrarea celei de a doua doze cu vaccinul Moderna pentru persoanele inscrise la vaccinare atat prin intermediul platformei, cat si prin metodele deja cunoscute.