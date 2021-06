Peste 90% din romani ar merge la un consult pentru depistarea cancerului colorectal. Cum poate fi prevenita aparitia bolii

Nevoie acuta de informare a pacientilor

Ce probleme au semnalat pacientii

Stilul de viata si aparitia cancerului colorectal

Despre proiectul ROCCAS 2

Concluzia se desprinde dintr-un chestionar aplicat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) si Spitalul Militar Central, in cadrul proiectului european ROCCAS II.Chestionarul a urmarit teme precum stilul de viata al respondentilor, gradul de informare privind cancerul colorectal, istoricul familial legat de aceasta afectiune sau asteptarile fata de interactiunea cu medicul.Completat de 160 de persoane, chestionarul a indicat un grad de informare limitat al respondentilor cu privire la aceasta patologie.Sondajul a urmarit sa capteze opiniile respondentilor si in ceea ce priveste asteptarile privind interactiunea cu medicul."Conform raspunsurilor din chestionar, putem sa deducem ca asteptarile pacientilor vis-a-vis de interactiunea cu medicul sunt mari. Majoritatea se asteapta ca medicii sa manifeste interes si implicare in rezolvarea problemei (72%), sa dea dovada de empatie si respect (56%), sa raspunda clar la intrebari (55%) si sa explice care sunt riscurile si beneficiile unui posibil tratament sau refuz (47%)", se arata in comunicatul de presa.In ceea ce priveste existenta unei patologii precanceroase sau a unui diagnostic de cancer in randul respondentilor, majoritatea (92,5%) au raspuns ca nu au fost diagnosticati niciodata.Restul au afirmat insa ca au avut polipi rectali (5%), boli inflamatorii intestinale (1,9%), chiar si cancer (0,6%). De asemenea, mai mult de jumatate (53%) dintre persoanele participante la chestionar au raspuns ca n-au prezentat niciun semn/simptom, pe cand 29% au mentionat fatigabilitate, 22% dereglari de tranzit, 14% dureri in abdomen si 5% sange in scaun.Stilul de viata, obiceiurile alimentare si de consum ale unei persoane pot influenta aparitia cancerului colorectal prin existenta anumitor factori de risc precum fumatul, consumul de alcool, sedentarismul etc. Chestionarul a urmarit astfel identificarea acestora in randul respondentilor.Aproximativ jumatate din persoanele care au participat la sondaj au afirmat ca alimentatia lor nu are restrictii (49%), in timp ce restul s-au pliat unei alimentatii echilibrate (43%).Mai putin de un sfert dintre respondenti nu consuma deloc alcool, in timp ce restul consuma in proportii diferite: 43% din totalul persoanelor care au completat chestionarul consuma alcool doar la ocazii speciale, 21% consuma de 1-2 ori pe saptamana, iar 12% doar lunar. Aproape 40% dintre respondenti sunt nefumatori, pe cand 60% fumeaza zilnic, ocazional sau s-au lasat de fumat.Din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografice, 85% dintre respondenti (136 de persoane) au varsta pana la 50 ani si doar 15 % au trecut acest prag. De asemenea, 80% sunt persoane de gen feminin, 20% - de gen masculin si 1% s-au identificat in categoria altele. Majoritatea sunt din mediul urban (86%).Proiectul "Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistareprecoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucuresti -Ilfov" este derulat de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" in calitate de Lider, in parteneriat cu Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania -COPAC.