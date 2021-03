Un pacient din Iasi, testat pozitiv la SARS-COV-2, a plecat din ATI pentru ca nu crede in COVID 19

Barbatul, in varsta de 68 de ani, a ajuns la Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" din Iasi luni dimineata, in stare grava, fiind internat direct la Anestezie si Terapie Intensiva, informeaza ziaruldeiasi.ro Barbatul nu putea sa respire, medicii spunand ca prezenta edem pulmonar acut, si a fost testat pentru infectia cu SARS-CoV-2, testul fiind pozitiv. In plus, a avut nevoie si de sedinte, pentru ca suferea de insuficienta renala acuta.Dupa trei zile de spitalizare in care s-a simtit mai bine, in cursul zilei de joi a cerut sa plece acasa."Barbatul nu a necesitat intubare, sedintele de dializa si tratamentul administrat in ATI au imbunatatit foarte mult starea generala de sanatate. I-au fost explicate aceste riscuri la care se supune, atat din perspectiva faptului ca i-ar putea infecta pe ceilalti membri ai familiei, cat si din perspectiva necesitatii de a continua sedintele de dializa", a explicat conf.dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog si purtator de cuvant al Spitalului "Parhon".Medicii spun ca riscurile la care se expune sunt multiple.Reprezentantii spitalului au anuntat si Directia de Sanatate Publica Iasi, avand in vedere ca barbatul trebuie sa continue carantina la domiciliu.