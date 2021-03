Povestea veteranului de razboi din Prahova care de opt decenii traieste cu un glont in apropierea inimii

Stefan Buzaianu a luptat pe front intre anii 1942-1945. Este unul dintre putinii veterani de razboi din Prahova, iar anul acesta a implinit 100 de ani. Urmarile razboiului le are si acum dupa ce a fost impuscat pe front. De opt decenii parte din corpul sau a devenit glontul cu care a fost ranit."A crezut ca este o schija. La anumite controale le care le-a facut apoi a vazut ca este un glont care s-a localizat aproape de inima", ne-a declarat unul dintre nepotii veteranului de razboi , Dragos Buzoianu.Dragos, care a imbracat si el haina militara, fiind jandarm, a crescut cu povestile de pe front spuse de bunicul sau. Cea pe care o relata cel mai des era cea in care a fost ranit."Pentru mine este un model. Am fost crescut de bunicii mei de la doi ani. A fost al doilea tata. Mi-a indrumat pasii in viata. A fost un model pentru mine de echilibru, cumpatare, experiente de viata. Am crescut cu povestile lui. In general avea amintiri de pe front si noi ne delectam. Povestea lui preferata este cea de cand a fost ranit, cum a fost recuperat", povesteste, la randul lui, jandarmul.In februarie 1942 i-a venit ordinul de incorporare. Iar razboiul l-a purtat pana la Novorossiisk."Fiind ranit, povesteste ca a simtit o arsura, o caldura. A zacut intr-un sant, nu stie cat pentru ca era in stare de semi constienta, recuperat de sanitarii din spate spatele liniei de front. A avut noroc ca in retragere a trecut un camion unde a fost inghesuit cu altii raniti. A ajuns pe o plaja unde asteptau imbarcarea. A petrecut o noapte pe plaja. Cand au sosit vapoarele a fost vazut de un medic german. Era ranit in zona plamanului, foarte greu respira. A fost pansat si curatat in conditiile acelea. Apoi, a fost improvizat un fel de ponton. Si cand i-a venit randul, aviatia rusa a inceput sa bombardeze vasele", a mai spus Dragos Buzoianu.Ranit fiind, a fost abandonat pe ponton insa a reusit sa se agate de vapor si de acolo tras in vaporul respectiv unde s-a asezat pe jos, reusind sa plece din portul respectiv."Bombardamentele au continuat iar vaporul a fost avariat, a plutit in deriva pana cand a fost remorcat si asa ajuns la Constanta. A fost tratat in conditiile de razboi iar apoi comisia care l-a verificat a stabilit ca se poate intoarce pe front. Si acum isi aminteste in detaliu aceasta poveste", ne-a mai declarat nepotul veteranului de razboi.Cand a fost lasat la vatra, nea Stefan s-a intors la Cheia, locul unde s-a nascut. Facea parte dintr-o familie cu zece copii, el fiind cel mai mare dintre cei cinci baieti. A facut scoala doar pana la 12 ani, iar de la 15 ani s-a angajat la Fabrica de mucava, unde a lucrat pana in 1941.