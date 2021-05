Incepe a doua editie a Maratonului Vaccinarii la Timisoara. Cu ce se pot imuniza doritorii

La Centrul Regional de Afaceri Timisoara are loc, incepand de vineri dupa-amiaza, pana luni dimineata, cea de-a doua editie a Maratonului Vaccinarii, sub lozinca "Maratonul care a dat tonul". Oamenii care au primit prima doza de vaccin in prima editie a Maratonului sunt chemati acum la rapel cu serul de la Pfizer, iar cei care nu au apucat sa se imunizeze pana acum, se pot prezenta pentru a primi serul de la Johnson&Johnson (o singura doza)."Maratonul Vaccinarii din 23-25 aprilie fost o initiativa comunitara fara precedent, care a dat tonul actiunilor similare la nivel national. Acum, Asociatia ATI Timisoara, impreuna cu o echipa minunata de sute de voluntari medici , asistenti si studenti va asteapta din nou, de data aceasta pentru rapel Pfizer", au transmis organizatorii.In plus, acestia anunta posibilitatea imunizarii si cu serul Johnson&Johnson, o singura doza.Pentru vaccinare nu este necesara programarea.Maratonul Vaccinarii de la Timisoara are loc in perioada 14-16 mai 2021, la Centrul Regional de Afaceri CRAFT, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22. Va incepe vineri dupa-amiaza, la ora 16.00 si se va incheia luni dimineata la ora 8.00. La prima editie s-au vaccinat 6.722 persoane, acestea fiind asteptate pentru rapel.