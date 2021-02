A fost lansata noua versiune a aplicatiei Inspectorul Padurii. Publicul are acces la informatii privind avizele de transport

"Incepand din aceasta seara, de la ora 18.00, noua versiune a aplicatiei Inspectorul Padurii poate fi accesata de catre public. Aplicatia Inspectorul Padurii este instrumentul prin care orice cetatean poate interoga baza de date a SUMAL 2.0 si poate afla detalii despre transporturile de material lemnos", a transmis, miercuri seara, Ministerul Mediului.Aplicatia poate fi accesata de pe orice dispozitiv fix sau mobil cu acces la internet, direct din browser, la adresa inspectorulpadurii.ro.Echipa de dezvoltare de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ) a creat si doua versiuni dedicate terminalelor cu Android si iOS. Ambele versiuni au fost incarcate pe platformele dedicate ( Google Play si AppStore) si vor fi disponibile pentru descarcare in scurt timp, dupa finalizarea procedurilor de securitate ale platformelor.Potrivit sursei citate, noua aplicatie Inspectorul Padurii beneficiaza de o interfata noua si de imbunatatiri in ceea ce priveste experienta utilizatorului, fata de versiunea precedenta.Publicul va avea acces la informatii privind avizele de transport. Astfel, vor fi afisate pe harta avizele din ultimele 96 de ore. Asupra acestora pot fi efectuate cautari dupa numarul de inmatriculare, cod aviz, numar APV din care provine avizul cautat sau dupa un anumit tip de transport."In situatia in care un utilizator public doreste sa afle anumite detalii in legatura cu transporturile care nu se incadreaza in intervalul de 96 de ore de la emiterea avizului, respectivele informatii vor fi puse la dispozitia solicitantului prin cerere scrisa, in baza Legii 544/2001 privind informatiile de interes public, la adresa de email solicitari544@mmediu.ro si vor fi comunicate prin email, conform legii, in termen de maxim 10 zile de la solicitare", a precizat Ministerul Mediului.Traseul parcurs de mijlocul de transport va fi disponibil pentru vizualizare la 24 de ore de la incheierea transportului, pentru o perioada de 24 de ore.De asemenea, publicul va gasi informatii privind actele de punere in valoare (APV). Vor fi afisate pe harta toate APV care au fost intocmite de ocoalele silvice in starile in care se regasesc la momentul accesarii portalului. Sunt permise o serie de filtre de cautare asupra ocolului emitent al APV, asupra starii APV si asupra numarului APV. Pentru fiecare APV vor fi afisate informatii, in masura in care ele sunt disponibile, pentru starea in care se regaseste la momentul cautarii APV selectat pentru vizualizare.Ministerul Mediului a precizat ca toate functionalitatile aplicatiei si categoriile de informatii la care publicul are acces au fost stabilite prin HG nr. 497 din 25 iunie 2020.