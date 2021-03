Patriarhul Daniel a lansat o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale. Cum pot dona oamenii

Oamenii vor putea dona bani

"Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul nostru este un dar pentru eternitate. Este o mare bucurie si o mare sansa sa fim contemporani cu aceasta lucrare sfanta, care va dainui peste veacuri ca lauda adusa lui Dumnezeu si ca ocrotire a poporului roman. Deja de multa vreme cei care ajuta la construirea catedralei si la pictarea ei sunt pomeniti aici, la Catedrala Patriarhala Istorica, dar si la noua catedrala, la Catedrala Nationala, sau Catedrala Mantuirii Neamului . Sa ne ajute bunul Dumnezeu ca, privind icoanele frumoase ortodoxe din aceasta biserica , sa ne inaltam mintea la frumusetea cea netrecatoare, cereasca, din Imparatia lui Dumnezeu, pentru a ne bucura impreuna cu ingerii si cu Sfintii", a afirmat Patriarhul la finalul predicii din Duminica Ortodoxiei, potrivit Agentiei Basilica a Patriarhiei Romane.Noul site Pictamcatedrala.ro, care se doreste " un instrument de vizualizare a picturii in ansamblu", descrie lucrarile deja realizate si modalitati de sprijin pentru continuarea proiectului de pictura a edificiului. Site-ul contine stiri despre stadiul lucrarilor, fotografii si filmari din activitatea atelierului in care se pregatesc icoanele in mozaic inainte de montare, precum si posibilitatea de a dona online.Coordonatorul lucrarilor de pictura, Daniel Codrescu, a declarat, pentru Trinitas TV, ca site-ul a fost gandit atat ca sa ajute oamenii care vor sa participe efectiv prin donatii, cat si "pentru sustinerea morala a proiectului, prin construirea unei comunitati in jurul acestei catedrale"."Vom avea pe viitor si un proiect general, in care oamenii sa poata accesa, spre exemplu, un sfant pentru care vor sa doneze sau o portiune din ansamblul care a ramas disponibil pentru donare", a adaugat Daniel Codrescu, conform Agentiei Basilica.