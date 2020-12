A inceput vaccinarea in spitalele suport Covid din Romania. La spitalul Universitar din Capitala, totii medici vor sa se imunizeze

Centrele de vaccinare deschise in tara

La spitalul Universitar, toti cei 2.500 de angajati si-au exprimat acordul pentru a fi vaccinati, anunta stiri.tvr.ro "Vom vaccina aproape 20.000 de oameni in aceasta etapa. (...) In plus, vom vaccina medicii rezidenti, care sunt aproape 1.500 in Spitalul Universitar, dar si studentii Facultatii de Medicina", a anuntat doctorul Catalin Carstoiu, managerul unitatii medicale.Primele persoane vaccinate la "Marius Nasta" sunt decanul de varsta al Institutului, prof. dr. Florin Mihaltan, studentul voluntar Marian Nae, cel mai tanar membru al echipei de la "Marius Nasta", si Daniela Voinea - asistent medical care a trecut prin infectia COVID."Ca medic si mama consider ca vaccinarea inseamna responsabilitate fata de viata noastra si a celor de langa noi", afirma dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului.Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 anunta ca vaccinarea a inceput in alte 25 de centre de vaccinare, trei in Bucuresti , cate noua in Dolj si Hunedoara si patru in Timis. In aceasta etapa, vaccinarea se adreseaza personalului medical si medico-social.In Bucuresti functioneaza urmatoarele centre de vaccinare: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Agrippa Ionescu";In Dolj: Spitalul Clinic Municipal "Filantropia", Spitalul "Filisanilor" Filiasi, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Municipal Bailesti, Spitalul Judetean de Urgenta, Spitalul CFR Craiova, Spitalul Municipal Calafat si Spitalul Orasenesc Dabuleni;In Timis: Spitalul Judetean, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu", Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Victor Popescu" si Spitalul Municipal Lugoj;In Hunedoara: Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spitalul Municipal Hunedoara, Spitalul Municipal Brad, Spitalul Orasenesc Hateg, Spitalul Municipal Lupeni, Spitalul de Urgenta Petrosani, Spitalul Municipal Orastie, Spitalul CF Simeria, si Spitalul Municipal Vulcan.Pana marti, 29 decembrie, la ora 17.00, au fost vaccinate aproape 3.000 de cadre medicale din Romania.Procesul de vaccinare se desfasoara pe baza de programare. Cadrele medicale se prezinta in centrele de vaccinare la ora la care au fost programate si sunt imunizate dupa ce, in prealabil, si-au dat acordul pentru acest lucru.