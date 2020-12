A murit jurnalistul Liviu Iancu. Avea doar 45 de ani

Potrivit paginademedia.ro , Liviu Iancu lucra in presa de peste 20 de ani. Se specializase in jurnalism economic si in turism si a lucrat de-a lungul timpului la Mediafax, National, Business Magazin, Capital si Profit.Este autorul volumului Xanax, in care a expus multe dintre experientele sale personale si profesionale. Tot aici a povestit si momentul dificil prin care a trecut in urma cu cativa ani, cand a fost operat la inima si i s-a montat un stimulator cardiac.Liviu Iancu s-a nascut pe 8 mai, la Gaesti, Dambovita.CITESTE SI: