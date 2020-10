VIDEO A nins pe Transfagarasan si pe Transalpina. Cand se inchid definitiv cele mai importante doua drumuri montane din Romania

De asemenea, CNAIR reaminteste ca incepand din 20 octombrie sectoare de pe cele doua drumuri nationale vor fi inchise circulatiei publice."Primele interventii cu lama si material antiderapant din iarna20202021. Se intervine cu lama si material antiderapant pe DN7C, Transfagarasan, si DN67C, Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, pentru asigurarea conditiilor de circulatie in siguranta pentru participantii la trafic", transmite CNAIR.De asemenea, Compania reaminteste ca incepand cu data de 20.10.2020 se inchid circulatiei publice urmatoarele sectoare de drum:- DN 7C intre km 104+000 (Piscu Negru) si km 130+800 (Cabana Balea Cascada );- DN 67C - intre km 34+800 (Ranca) si km 79+200 (Curpat)."Precizam ca masura inchiderii circulatiei rutiere pe aceste sectoare de drum a fost luata pentru siguranta participantilor la trafic, avand in vedere fenomenele meteorologice imprevizibile ce pot aparea in orice moment in aceste zone", subliniaza CNAIR.