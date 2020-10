O femeie a obtinut despagubiri, dupa ce a alunecat si si-a rupt mana intr-un supermarket. Ce suma a primit victima

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Cristina Vicol (50 de ani), a dat in judecata SC Kaufland Romania SCS in septembrie, 2019. Femeia a cerut despagubiri in valoare de 23.500 de lei dupa ce a cazut, pardoseala fiind acoperita cu ulei, fara sa fie semnalat incidental, dupa cum povesteste aceasta, potrivit bzi.ro "Pardoseala din incinta magazinului, la raionul de legume si fructe, era acoperita cu ulei, ceea ce facea ca acea pardoseala sa fie foarte alunecoasa. Pardoseala nu era in curs de curatare si nici nu exista vreo avertizare din partea magazinului, pentru a preveni eventuale accidente. La un moment dat, am alunecat pe pelicula de ulei, suferind o fractura la mana dreapta", a precizat femeia, potrivit sursei citate.Medicul legist i-a eliberat un certificat care atesta ca victima a avut nevoie de 55-60 de zile de ingrijiri medicale pentru recuperare, suferind o fractura a mainii si avand nevoie de ghips. Ulterior, a avut nevoie de sedinte de kineto-terapie, deoarece osul nu s-a sudat corect.Femeia a declarat ca nu a putut merge la serviciu si nici nu i-a putut acorda ingrijirile medicale necesare tatalui ei.