A rupt doi copaci cu 180 km pe ora si a scapat cu viata. Un tanar din Botosani a vrut sa testeze masina

Desi masina s-a dezmembrat in urma impactului, iar soferul a fost aruncat pe sosea, medicii l-au gasit constient, potrivit stirileprotv.ro.Era, insa, in stare grava si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente Botosani pentru ca, imediat dupa, sa fie operat.Accidentul a avut loc pe un drum judetean in aliniament, iar agentii de la rutiera cred ca soferul a vrut sa testeze masina. Acul vitezometrului a ramas blocat la 180 km pe ora.