Numarul de infectii COVID-19 din randul elevilor si profesorilor este in scadere. Anuntul Ministerului Educatiei

Cati elevi au COVID-19

Potrivit sursei citate, pe 1 aprilie, 2.610 de elevi si 2.171 de angajati erau confirmati cu coronavirus."Conform datelor transmise si asumate de catre unitatile de invatamant preuniversitar si inspectoratele scolare judetene, se constata o tendinta de scadere a numarului de infectari cu Covid-19, atat in randul elevilor, cat si al personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic", a transmis, vineri, Ministerul Educatiei.Sursa citata a precizat ca, in 1 aprilie, numarul total al cazurilor de elevi confrmati era de 2.610, in timp ce al angajatilor era de 2.171.Cel mai mare numar activ de cazuri la elevi s-a inregistrat in 26 martie, respectiv 2.740. Tot atunci a fost si numarul maxim de infectari la angjatii din invatamant, respectiv 2.514.Analiza reaizata de Minister se refera la perioada 15 martie - 1 aprilie. Cel mai mic numr activ de cazuri a fost 2.200 la elevi si 2.031 la personal.