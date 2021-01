A treia transa de vaccin anti-Covid-19 a ajuns in Romania. Peste 150.000 de doze sunt distribuite

Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa, potrivit unui comunicat de presa al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, fiind distribuite 150.150 doze, dupa cum urmeaza:* Centrul Regional de Distributie Bucuresti - 39.975 doze;* Centrul Regional de Distributie Brasov - 26.325 doze;* Centrul Regional de Distributie Cluj - 20.475 doze;* Centrul Regional de Distributie Constanta - 20.475 doze;* Centrul Regional de Distributie Craiova - 13.650 doze;* Centrul Regional de Distributie Iasi - 17.550 doze;* Centrul Regional de Distributie Timisoara - 11.700 doze."Din cea de-a doua transa de vaccinuri, sosita in Romania la 29 decembrie 2020 (de 140.400 doze), s-au distribuit 80.935 doze, din care numai astazi, 6 ianuarie, 13.925 doze, catre directiile de sanatate publica judetene si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza: DSPM Bucuresti, DSP Alba, DSP Arad, DSP Arges, DSP Botosani, DSP Bihor, DSP Caras-Severin, DSP Cluj, DSP Covasna; DSP Galati; DSP Ilfov; DSP Salaj; DSP Suceava, DSP Timis, DSP Valcea", afirma sursa citata.Potrivit CNCAV, in centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in cea de-a doua transa, cat si in cea de-a treia transa, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si Centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.In acest moment, procesul de vaccinare se desfasoara, conform Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, pentru personalul prevazut in Etapa I de vaccinare din domeniile sanatatii si social - sistem public si privat.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea primului ministru.