Campanie umanitara pentru adolescenta de 17 ani din Mehedinti incendiata intr-o tentativa de omor, sustinuta de tatal lui Alex Hogea, una dintre victimele de la Colectiv

In 12 iunie 2020, o adolescenta de 17 ani din judetul Mehedinti a suferit arsuri severe, pe 90% din suprafata corpului si arsuri pe cai respiratorii, urmare a unei tentative de omor prin incendiere.Transferata la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti , Maria a fost tratata de o echipa multidisciplinara (ATI, Chirurgie plastica, Kinetoterapie) si a fost salvata.Maria are nevoie acum de recuperare medicala intr-un centru de specialitate, destinat reabilitarii pacientilor cu arsuri severe, pentru o perioada mare de timp, de tratament local al leziunilor, prin multiple interventii - chirurgie reparatorie, compresie (echipamente compresive) si de preparate farmaceutice nedecontate in acest moment de statul roman.Campania "Viata noua pentru Mariuca" a fost demarata vineri, 20 noiembrie, cu sprijinul unui grup de voluntari - activisti pentru drepturile pacientilor, odata cu un material video realizat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti de catre Mihai Grecea, regizor de film, activist civic pentru drepturile pacientilor si supravietuitor al incendiului Colectiv.O puteti cunoaste astfel pe Mariuca, beneficiara acestei campanii, alaturi de o parte a echipei medicale care a contribuit la salvarea sa si de Bogdan Molesag, psiholog, supravietuitor al incendiului din clubul Colectiv."In anul 2015, Tragedia "Colectiv" ne-a lovit brutal, rapindu-ne fiul de 19 ani,Alexandru Hogea. Dorinta de a pastra vie memoria lui ne-a determinat sa infiintamAsociatia "In numele lui Alexandru", o organizatie umanitara cu misiunea de a oferisprijin persoanelor aflate in situatii vulnerabile.Alexandru a supravietuit incendiului din Clubul Colectiv, a fost spitalizat intr-un spital bucurestean si transferat dupa 8 zile in Austria, in urma unor imense presiuniale societatii civile, pentru a beneficia de tratament intr-un centru destinat tratariipacientilor cu arsuri severe. Pentru Alexandru sansa transferului a venit prea tarziu. In 22 noiembrie 2015 a pierdut lupta pentru viata", a declarat Narcis Hogea, tatal lui Alexandru si fondatorul asociatiei "In numele lui Alexandru".Cinci ani mai tarziu de la tragedia din clubul Colectiv, Romania are zero centre destinate tratamentului pacientilor cu arsuri severe si zero centre de recuperare medicala specifica marilor arsi."Din 22 noiembrie 2015, Alexandru Hogea traieste doar prin sufletele celor care l-au cunoscut, fie inainte, fie dupa ce a parasit aceasta lume. In numele lui Alexandru, in memoria lui, cei care il iubesc nu isi doresc o comemorare cu lumanari si flori, isi doresc sa contribuie la cladirea unei vieti noi, la intoarcerea spre normalitate a tinerei supravietuitoare, Maria", a adaugat Narcis Hogea.Campania "Viata noua pentru Mariuca" poate fi sustinuta cu donatii pe pagina asociatiei "In numele lui Alexandru"