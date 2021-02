A zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech soseste luni in tara. Unde vor ajunge cele peste 200.000 de doze

"Maine, 22 februarie, soseste in Romania , pe cale aeriana, cea de a zecea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", a anuntat duminica Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii.Procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, dozele fiind distribuite astfel: Centrul National de Stocare Bucuresti : 59.670 doze; - Centrul Regional de Depozitare Brasov: 23.400 doze; Centrul Regional de Depozitare Cluj: 23.400 doze; Centrul Regional de Depozitare Constanta: 23.400 doze; Centrul Regional de Depozitare Craiova: 24.570 doze; Centrul Regional de Depozitare Iasi: 23.400 doze; - Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 23.400 doze.